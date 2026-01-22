Скидки
Главный тренер «Динамо» Гусев высказался о трансфере Рикардо
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о трансфере центрального защитника Дэвида Рикардо. Бразильский футболист подписал с бело-голубыми контракт до лета 2030 года с возможностью продления ещё на сезон.

«Мы очень рады видеть Рикардо в нашей команде. Верим, что он поможет нам добиться задач. Я прекрасно знаю его качества, просмотрел много видео его игр. У него хорошая левая нога. Все качества он продемонстрировал на первой тренировке», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера бразильского футболиста составила € 6 млн. Ещё € 1 млн включён в сделку в качестве бонусов.

