Рикардо: я отказался от «Торино», потому что «Динамо» — это великий клуб

Новичок «Динамо» Дэвид Рикардо объяснил, почему решил перейти именно в московский клуб, несмотря на интерес со стороны итальянского «Торино».

«Благодарю клуб за интерес ко мне. «Динамо» предприняло много усилий, чтобы приобрести меня. «Динамо» было для меня приоритетом, хотя были и другие предложения. Уверен, что я сделал правильный выбор. Буду делать максимум, чтобы добиться результата.

Я ни с кем не советовался. Я знаю Бителло, в Бразилии играл против Рубенса. «Динамо» представило мне очень хороший спортивный проект. Это было очень важным для меня. Понимаю, что это великий клуб в России. «Торино» действительно хотел меня приобрести, но я выбрал «Динамо», — передаёт слова Рикардо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.