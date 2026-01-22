Слуцкий высказался об участии «Шанхай Шэньхуа» в турнире вместе с «Динамо»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об участии в турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, организованном московским «Динамо».

«Спасибо за приглашение. Рады участвовать в таком представительном турнире. Сборы — это всегда сборы, это этап подготовки. Но для нас это будет максимально полезный опыт», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» в Абу-Даби (ОАЭ) сыграют с китайскими «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Чэнду Жунчэн» (26 января). Победителем турнира станет Россия или Китай. Он будет определяться по сумме результатов двух матчей.