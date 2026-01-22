Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий высказался об участии «Шанхай Шэньхуа» в турнире вместе с «Динамо»

Слуцкий высказался об участии «Шанхай Шэньхуа» в турнире вместе с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об участии в турнире BetBoom Dynamo Global Challenge, организованном московским «Динамо».

«Спасибо за приглашение. Рады участвовать в таком представительном турнире. Сборы — это всегда сборы, это этап подготовки. Но для нас это будет максимально полезный опыт», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» в Абу-Даби (ОАЭ) сыграют с китайскими «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Чэнду Жунчэн» (26 января). Победителем турнира станет Россия или Китай. Он будет определяться по сумме результатов двух матчей.

Материалы по теме
Ролан Гусев рассказал, чем будут заниматься Шаронов и Жирков в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android