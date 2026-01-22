Ролан Гусев — о резких словах Слуцкого про него: я услышал критику и принял её

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о словах Леонида Слуцкого про него. Ранее Слуцкий раскритиковал Гусева после слов о работе тренерского штаба бело-голубых при Валерии Карпине.

«Я услышал критику со стороны Леонида Викторовича, со стороны других коллег. Я эту критику принял, отрефлексировал», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с пресс-конференции перед турниром BetBoom Dynamo Global Challenge.

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны «Краснодар».