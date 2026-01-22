Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
«Слабый игрок». Ветеран «Спартака» — о возможном переходе Рассказова в «Краснодар»

Комментарии

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новости, что экс-футболист красно-белых Николай Рассказов, ныне выступающий за «Крылья Советов», может перейти в «Краснодар».

— Потянет ли Рассказов уровень «Краснодара»?
— Я вообще плохо его помню. Он ничем мне не запомнился. Слабый игрок.

— Сможет ли он выдержать давление в топ-клубе?
— Не знаю, как у него получится. Время покажет, хотя «Крылья Советов» сейчас намного слабее «Краснодара», и требования в краснодарском клубе серьёзнее. Там борьба идет за каждое место. Но сейчас везде сложно. Пришёл в команду — надо доказывать.

— Сложно ему будет претендовать на место в основе, если он в «Спартаке» себя не показал?
— Конечно, если ты не выдерживаешь конкуренцию, будет тяжело. У каждого есть свой потолок.

— Если бы у Рассказова были хорошие данные, то он бы играл не в «Крыльях», а в топ-клубе, в том же «Спартаке», например?
— Конечно, конечно. Это показатель. Видимо, не тянет серьёзный уровень. И «Зенит» бы им уже интересовался, — приводит слова Гаврилова Legalbet.

