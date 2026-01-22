Слуцкий: в моих словах про Гусева не было чего-то личного, он молодой специалист

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал своё критическое высказывание в адрес возглавляющего московское «Динамо» Ролана Гусева.

«Каждый из нас имеет право высказывать свою точку зрения. Я воспользовался ситуацией. Не было чего-то личного. Гусев — молодой специалист, поэтому это абсолютно рабочая история», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с пресс-конференции перед турниром BetBoom Dynamo Global Challenge.

Первую часть текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» завершило на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны «Краснодар».