Слуцкий: любому российскому клубу было бы тяжело играть с клубами из Саудовской Аравии

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий порассуждал, как бы московское «Динамо» проявило себя в азиатской Лиге чемпионов.

«Для меня абстрактно говорить о том, как бы себя проявило «Динамо» в азиатской Лиге чемпионов. Там очень хороши южнокорейские и японские клубы, потом присоединяются команды из Саудовской Аравии.

Но я уверен, что любой российской команде было бы крайне тяжело быть успешной в матчах с лучшими командами Саудовской Аравии», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с пресс-конференции перед турниром BetBoom Dynamo Global Challenge.