Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий: любому российскому клубу было бы тяжело играть с клубами из Саудовской Аравии

Слуцкий: любому российскому клубу было бы тяжело играть с клубами из Саудовской Аравии
Комментарии

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий порассуждал, как бы московское «Динамо» проявило себя в азиатской Лиге чемпионов.

«Для меня абстрактно говорить о том, как бы себя проявило «Динамо» в азиатской Лиге чемпионов. Там очень хороши южнокорейские и японские клубы, потом присоединяются команды из Саудовской Аравии.

Но я уверен, что любой российской команде было бы крайне тяжело быть успешной в матчах с лучшими командами Саудовской Аравии», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с пресс-конференции перед турниром BetBoom Dynamo Global Challenge.

Материалы по теме
Слуцкий: в моих словах про Гусева не было чего-то личного, он молодой специалист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android