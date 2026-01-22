Леонид Слуцкий объяснил, почему не учит китайский язык

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему не изучает китайский язык. Российский специалист возглавляет «Шанхай» с января 2024 года. Дважды под его руководством команда выигрывала Суперкубок Китая.

«Мой помощник в штабе — Олег Яровинский, который говорит на шести языках. У него феноменальные лингвистические способности. И даже он не может изъясняться на китайском языке. Там огромное количество диалектов, наречий.

Мне невозможно выучить китайский язык в моём возрасте», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с пресс-конференции перед турниром BetBoom Dynamo Global Challenge.