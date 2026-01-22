Скидки
Леонид Слуцкий объяснил, почему не учит китайский язык

Леонид Слуцкий объяснил, почему не учит китайский язык
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему не изучает китайский язык. Российский специалист возглавляет «Шанхай» с января 2024 года. Дважды под его руководством команда выигрывала Суперкубок Китая.

«Мой помощник в штабе — Олег Яровинский, который говорит на шести языках. У него феноменальные лингвистические способности. И даже он не может изъясняться на китайском языке. Там огромное количество диалектов, наречий.

Мне невозможно выучить китайский язык в моём возрасте», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с пресс-конференции перед турниром BetBoom Dynamo Global Challenge.

