Мостовой высказался о противостоянии экс-тренеров «Спартака» Тедеско и Эмери в Лиге Европы

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы между «Фенербахче» и «Астон Виллой». Турецкую команду возглавляет Доменико Тедеско, а английскую — Унаи Эмери. Ранее эти специалисты работали в «Спартаке».

«Наверное, никого не буду поддерживать в противостоянии Тедеско с «Фенербахче» и Эмери с «Астон Виллой». В Лиге Европы сегодня будет много интересных матчей. Будет моя «Сельта» играть. «Астон Виллу» и Эмери мы знаем давно.

Посмотрел подбор игроков «Фенербахче», там сумасшедший и очень сильный состав! Видно, что в команде есть много денег и есть хорошие футболисты. Думаю, небольшое преимущество будет на стороне «Фенербахче», потому что «Астон Вилла» уже давно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.