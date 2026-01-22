Сёмин: «Арсенал» должен выиграть Лигу чемпионов, с ним никто не может сравниться

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Он выделил лондонский «Арсенал».

«Арсенал» — явный лидер Лиги чемпионов. По игре «Арсенал» на сегодняшний день превосходит все команды как в английском чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Они очень сбалансированные, у них сложно найти слабости. Стандартные положения у них идеальные, с которых они больше всех забивают и в АПЛ, и среди команд, которые есть в мире.

У «Арсенала» потрясающая линия обороны, отличная и хорошая атака. Я не вижу у них слабых мест. Если «Арсенал» сумеет эти кондиции додержать до 30 мая, то, мне кажется, он должен выиграть Лигу чемпионов. На сегодняшний момент с ним никто не может сравниться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.