Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: «Арсенал» должен выиграть Лигу чемпионов, с ним никто не может сравниться

Сёмин: «Арсенал» должен выиграть Лигу чемпионов, с ним никто не может сравниться
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Он выделил лондонский «Арсенал».

«Арсенал» — явный лидер Лиги чемпионов. По игре «Арсенал» на сегодняшний день превосходит все команды как в английском чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Они очень сбалансированные, у них сложно найти слабости. Стандартные положения у них идеальные, с которых они больше всех забивают и в АПЛ, и среди команд, которые есть в мире.

У «Арсенала» потрясающая линия обороны, отличная и хорошая атака. Я не вижу у них слабых мест. Если «Арсенал» сумеет эти кондиции додержать до 30 мая, то, мне кажется, он должен выиграть Лигу чемпионов. На сегодняшний момент с ним никто не может сравниться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ. Видео
«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android