ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на контрольный матч
Поделиться
Сегодня, 22 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Бандикян, Лукин, Абдулкадыров, Гаич, Кармо, Баринов, Обляков, Глебов, Воронов, Мусаев.
«Акрон»: Тереховский, Баранок, Бокоев, Марадишвили, Фернандес, Хосонов, Кузьмин, Джаковац, Пестряков, Бодырев, Дзюба.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
Комментарии
- 22 января 2026
-
16:20
-
16:1339-летний Эдик Джеко перешёл в «Шальке» Официально
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:46
-
15:40
-
15:28
-
15:20
-
15:18
-
15:06
-
14:53
-
14:47
-
14:33
-
14:28
-
14:26
-
14:22
-
14:20
-
14:13
-
14:08
-
14:04
-
14:02
-
14:02
-
13:57
-
13:56
-
13:51
-
13:49
-
13:47
-
13:47
-
13:45
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:35