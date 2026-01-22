ЦСКА — «Акрон»: стартовые составы команд на контрольный матч

Сегодня, 22 января, состоится контрольный матч, в котором встретятся московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Бандикян, Лукин, Абдулкадыров, Гаич, Кармо, Баринов, Обляков, Глебов, Воронов, Мусаев.

«Акрон»: Тереховский, Баранок, Бокоев, Марадишвили, Фернандес, Хосонов, Кузьмин, Джаковац, Пестряков, Бодырев, Дзюба.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.