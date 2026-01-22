Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Сауся прокомментировал информацию о переходе футболиста «Балтики» в «Спартак»

Футбольный агент Андрей Талаев, являющийся представителем полузащитника Владислава Сауся, прокомментировал информацию о готовящемся переходе игрока в московский «Спартак».

«Спартак» и «Балтика» действительно договорились по поводу суммы трансфера Сауся. Условия личного контракта Владислава со «Спартаком» пока находятся в процессе обсуждения», — приводит слова Талаева Sport24.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах в составе калининградцев в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету латераля гол и две результативные передачи.

