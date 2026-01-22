Александр Мостовой назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой назвал главного фаворита в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Он выделил лондонский «Арсенал».

«Я удивлён игрой «Арсенала» в Лиге чемпионов и в АПЛ. Сейчас обыграли «Интер» на выезде. Хотя «Интер» нас и так удивил в прошедшем розыгрыше, когда их «ПСЖ» разложил на кусочки в финале Лиги чемпионов. До сих пор ответ никто не дал, что там произошло с «Интером». Команда, может быть, вспомнила «Арсенал», который был при Арсене Венгере.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов почти все команды, которые заняли первые восемь мест в таблице, повылетали на следующих стадиях в плей-офф. Благодаря новому формату в Лиге чемпионов есть плюсы и минусы. «Арсенал» на данный момент является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Но это не гарантия того, что он там будет фаворитом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.