Мостовой: «Карабах» должен получать удовольствие от выступления в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Карабаха» над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Смотрел первый тайм матча «Карабах» — «Айнтрахт». Сначала был рад тому, как «Карабах» забил первый гол. Потом был расстроен, когда они пропустили два мяча и счёт был 1:2. Потом я уже не смотрел, подумал, что в лучшем случае «Карабах» сыграет вничью.

Но когда в конце я увидел, что они сравняли, а потом ещё забили, был удивлён и рад! В «Карабахе» играет много легионеров, всё отталкивается от состава. Команда должна получать удовольствие от того, что они попали в Лигу чемпионов и в ней играют, выигрывают и проходят в следующие стадии. Здорово!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.