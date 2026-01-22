Скидки
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Карабах» должен получать удовольствие от выступления в Лиге чемпионов

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу «Карабаха» над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
3 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Дуран – 4'     1:1 Узун – 10'     1:2 Шаиби – 78'     2:2 Дуран – 80'     3:2 Мустафазаде – 90+4'    

«Смотрел первый тайм матча «Карабах» — «Айнтрахт». Сначала был рад тому, как «Карабах» забил первый гол. Потом был расстроен, когда они пропустили два мяча и счёт был 1:2. Потом я уже не смотрел, подумал, что в лучшем случае «Карабах» сыграет вничью.

Но когда в конце я увидел, что они сравняли, а потом ещё забили, был удивлён и рад! В «Карабахе» играет много легионеров, всё отталкивается от состава. Команда должна получать удовольствие от того, что они попали в Лигу чемпионов и в ней играют, выигрывают и проходят в следующие стадии. Здорово!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

