Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы
Поделиться
Испанская «Барселона» в социальной сети Х сообщила характер травмы полузащитника Педри, полученной в матче общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (4:2). Педри отметился голевой передачей и был заменён на 61-й минуте.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10' 1:1 Лопес Мартин – 34' 1:2 Лопес Мартин – 42' 2:2 Левандовски – 44' 2:3 Ольмо – 63' 2:4 Левандовски – 71'
«Проведённые сегодня утром обследования подтвердили, что у игрока основного состава Педри травма подколенного сухожилия правой ноги, полученная им во время вчерашнего матча со «Славией» Прага. Ожидается, что восстановление займёт один месяц», — написано в сообщении клуба.
В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Педри провёл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. Также на его счету пять игр и две голевые передачи в Лиге чемпионов.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 января 2026
-
16:20
-
16:1339-летний Эдик Джеко перешёл в «Шальке» Официально
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:46
-
15:40
-
15:28
-
15:20
-
15:18
-
15:06
-
14:53
-
14:47
-
14:33
-
14:28
-
14:26
-
14:22
-
14:20
-
14:13
-
14:08
-
14:04
-
14:02
-
14:02
-
13:57
-
13:56
-
13:51
-
13:49
-
13:47
-
13:47
-
13:45
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:35