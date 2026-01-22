Скидки
Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы
Комментарии

Испанская «Барселона» в социальной сети Х сообщила характер травмы полузащитника Педри, полученной в матче общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (4:2). Педри отметился голевой передачей и был заменён на 61-й минуте.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

«Проведённые сегодня утром обследования подтвердили, что у игрока основного состава Педри травма подколенного сухожилия правой ноги, полученная им во время вчерашнего матча со «Славией» Прага. Ожидается, что восстановление займёт один месяц», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Педри провёл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. Также на его счету пять игр и две голевые передачи в Лиге чемпионов.

