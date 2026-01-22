Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Бубнов: «Зенит» будет искать усиление атаки среди легионеров, дорогостоящее усиление

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал на тему того, кем бы санкт-петербургский «Зенит» мог усилить линию нападения. Ранее клуб покинул форвард Лусиано Гонду, присоединившийся к ЦСКА.

«Любому российскому футболисту будет непросто вписаться в «Зенит». Это такая специфичная команда, если там Лусиано не смог полноценно раскрыться… Они будут однозначно искать усиление [линии нападения] среди легионеров, причём дорогостоящее. Потому что тот же бразилец легко впишется, потому что там и тренер есть бразилец, и окружение бразильское.

Если у них ничего не получится, тогда они попадут в очень тяжёлую ситуацию. И тогда придётся в последний момент за очень большие деньги кого-то вырывать из российского чемпионата. Даку уже пытались, но сам знаешь...» — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

