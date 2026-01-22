Скидки
Главная Футбол Новости

39-летний Эдик Джеко перешёл в «Шальке»

39-летний Эдик Джеко перешёл в «Шальке»
Комментарии

Пресс-служба немецкого «Шальке» объявила о переходе боснийского нападающего Эдина Джеко. Нападающий заключил контракт до конца нынешнего сезона. 39-летний нападающий будет выступать за «Шальке» под 10-м игровым номером. Широкую известность форварду принесли выступления за «Манчестер Сити», в составе которого он выиграл несколько трофеев, включая чемпионат Англии.

В нынешнем сезоне футболист провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В сезоне-2024/2025, выступая за «Фенербахче», игрок отметился 14 голами и четырьмя передачами за 37 игр. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.

