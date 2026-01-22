«Атлетико» нацелился на форварда «ПСЖ» — Marca

«Атлетико» ищет нового форварда на случай ухода Хулиана Альвареса. Сейчас мадридский клуб нацелился на форварда «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуша, информирует издание Marca.

Согласно сведениям источника, «матрасники» определили Рамуша как трансферную цель на ближайшее лето.

В нынешнем сезоне 24-летний португалец провёл за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах. На его счету 10 мячей и одна результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рамуша в € 35 млн. Гонсалу перебрался в «ПСЖ» в 2024 году из «Бенфики» за € 65 млн. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2028 года.