Главная Футбол Новости

«Это тайна». Орлов ответил на вопрос о функциях Семака в «Зените»

«Это тайна». Орлов ответил на вопрос о функциях Семака в «Зените»
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о функциях главного тренера «Зенита» Сергея Семака, учитывая большое количество помощников и ассистентов в его штабе.

— У «Зенита» пачка тренеров. Что конкретно Семак делает с игроками? Работает с каждым отдельно? Даёт указания на поле? Или же ищет тактику?
— Это тайна. Никто об этом не знает, что он делает и как он ведёт себя. Понимаете, он тренер, который закрыл все информационные потоки из команды. Как пришёл, и мы ничего не слышим. Вы слышали хоть одно заявление каких-то других его тренеров и коллег? Чтобы кто-то прям ярко выступал. Даже я читаю и думаю: интересно, кто же полетел на сбор? Но потом Семак дал интервью и всё рассказал, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Комментарии
