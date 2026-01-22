ЦСКА — «Акрон»: Артём Дзюба открыл счёт на 29-й минуте
В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). «Акрон» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Дзюба – 29' 1:1 Мусаев – 42' 2:1 Мойзес – 74' 3:1 Попович – 85'
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыл счёт на 29-й минуте.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко после 18 встреч. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Чемпионат России возобновится после зимней паузы 28 февраля.
