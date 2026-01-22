ЦСКА — «Акрон»: Артём Дзюба открыл счёт на 29-й минуте

В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). «Акрон» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба открыл счёт на 29-й минуте.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко после 18 встреч. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Чемпионат России возобновится после зимней паузы 28 февраля.