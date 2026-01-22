Бубнов определил, чего лишился «Локомотив» в связи с уходом Баринова

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» потерял важного лидера, продав полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Хавбек стал игроком красно-синих в это трансферное окно.

«Они однозначно потеряли лидера. Это настоящий лидер, и ему замены сейчас нет. По той простой причине, что у него, во-первых, опыт большой был и авторитет большой был. Там капитанов хватает — и Батраков может играть, и ещё кто-то, есть народ. Но такого опыта и влияния на команду у них ещё нет. Поэтому в этом смысле они потеряли лидера. А потеря лидера плюс капитана — это им аукнется» — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».