Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
ЦСКА — «Акрон»: Тамерлан Мусаев забил ответный мяч армейцев на 42-й минуте
В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды играют в Абу-Даби (ОАЭ). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Дзюба – 29'     1:1 Мусаев – 42'     2:1 Мойзес – 74'     3:1 Попович – 85'    

На 42-й минуте отличился форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев. Ранее счёт открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба на 29-й минуте.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Чемпионат России возобновится после зимней паузы 28 февраля.

