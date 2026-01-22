ЦСКА — «Акрон»: Мойзес вывел армейцев вперёд на 74-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский ПФК ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды проводят игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу армейцев.
Защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперёд на 74-й минуте, реализовав удар со штрафного. Ранее счёт открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба на 29-й минуте, а на 42-й минуте отличился форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев.
Отметим, что в текущем сезоне эти соперники уже трижды играли между собой в официальных турнирах. Игра в Мир РПЛ завершилась в пользу ЦСКА (3:1). В Фонбет Кубке России один матч выиграли армейцы (3:2), другой — «Акрон» (1:1, 5:4 — по пенальти).
После 18 встреч в чемпионате России ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды в активе 21 очко.
- 22 января 2026
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:25
-
17:20
-
17:07
-
17:04
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:43
-
16:43
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:1339-летний Эдин Джеко перешёл в «Шальке» Официально
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:46
-
15:40
-
15:28
-
15:20
-
15:18
-
15:06
-
14:53
-
14:47
-
14:33
-
14:28