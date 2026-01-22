Скидки
Португальская полиция задержала поджигателя статуи Криштиану Роналду

Комментарии

В среду, 21 января, португальская полиция задержала молодого человека, поджигавшего статую форварда Криштиану Роналду, расположенную рядом с музеем нападающего в Фуншале, на острове Мадейра.

«Полиция установила личность и задержала гражданина, ответственного за поджог статуи Криштиану Роналду рядом с музеем CR7 в Фуншале», — сообщило ведомство на своей странице в социальной сети X.

Молодого человека задержали в муниципалитете Санта-Крус, после чего доставили в больницу. Преступное деяние было зафиксировано поджигателем на видео и опубликовано в социальных сетях. На видео он поливает статую воспламеняющейся жидкостью и поджигает её, а потом начинает танцевать под рэп-музыку. Местная полиция рассматривает это дело как акт вандализма.

Фото: Из соцсетей поджигателя

В описании автор называет себя «человеком, фристайлером и местным жителем» и добавляет загадочное сообщение: «Это последнее предупреждение бога».

