Футбол

Махачкалинское «Динамо» проиграло сербскому клубу «Железничар» на зимних сборах в Турции

Махачкалинское «Динамо» проиграло сербскому клубу «Железничар» на зимних сборах в Турции
Комментарии

Завершился второй матч в рамках зимних сборов между махачкалинским «Динамо» и сербским «Железничаром» из города Панчева. Победу со счётом 1:0 одержал клуб из Сербии. Единственный гол был забит на 83-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
0 : 1
Железничар П
Панчево, Сербия
0:1 Цветкович – 83'    

Сербский клуб «Железничар» – пятая команда из 16 в турнирной таблице сербской Суперлиги по итогам первой части сезона.

19 января 2026 года махачкалинское «Динамо» в рамках зимних сборов в Турции сыграло товарищеский матч с сербским клубом «ИМТ Белград» и одержала победу со счётом 2:0. Это была первая игра «Динамо» под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева.

После 18 сыгранных туров Мир РПЛ «Динамо» располагается на 13-м месте, набрав 15 очков.

Вадим Евсеев прокомментировал победу «Динамо» Мх над сербским ИМТ на зимних сборах
