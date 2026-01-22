«Арсенал» и «Челси» провели переговоры насчёт возможного перехода Хулиана Альвареса — TT

«Арсенал» и «Челси» провели переговоры с посредниками нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, аргентинский футболист всё больше разочаровывается в своём нахождении в стане «матрасников». Подчёркивается, что форвард рассматривает в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры переход в «Барселону». Однако сине-гранатовые находятся в условиях финансовых ограничений. Альварес готов вернуться в Англию только при условии переезда в Лондон.

Форвард играет за «матрасников» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

