Главная Футбол Новости

В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Владиславу Саусю

В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Владиславу Саусю
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе красно-синих к полузащитнику «Балтики» Владиславу Саусю.

«Много вопросов по поводу Сауся. Действительно, ЦСКА интересовался этим футболистом. Но общение с «Балтикой» было прекращено ещё более трёх недель назад. Были и варианты трёхсторонней оптимизации финансовых условий, однако с нашей стороны давно было принято решение прекратить переговоры», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что 22-летний футболист с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Спартаке».

В нынешнем сезоне Саусь принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

