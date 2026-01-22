Игорь Дивеев дебютирует за «Зенит» в матче с «Шанхай Порт»

Сегодня, 22 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Зенит» и китайский клуб «Шанхай Порт». Игра пройдёт на стадионе «Эспайр-Центр» в Дохе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. Отметим, что центральный защитник Игорь Дивеев дебютирует за сине-бело-голубых в этой встрече.

Стартовые состав «Зенита»: Д. Адамов, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос (к), Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года.

