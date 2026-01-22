Игорь Дивеев дебютирует за «Зенит» в матче с «Шанхай Порт»
Поделиться
Сегодня, 22 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Зенит» и китайский клуб «Шанхай Порт». Игра пройдёт на стадионе «Эспайр-Центр» в Дохе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. Отметим, что центральный защитник Игорь Дивеев дебютирует за сине-бело-голубых в этой встрече.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2 : 0
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Энрике – 11' 2:0 Педро – 20'
Стартовые состав «Зенита»: Д. Адамов, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Барриос (к), Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.
«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года.
Материалы по теме
Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:
Комментарии
- 22 января 2026
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:45
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:25
-
17:20
-
17:07
-
17:04
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:43
-
16:43
-
16:34
-
16:28
-
16:20
-
16:1339-летний Эдин Джеко перешёл в «Шальке» Официально
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:49
-
15:46
-
15:40
-
15:28
-
15:20
-
15:18
-
15:06
-
14:53
-
14:47
-
14:33
-
14:28