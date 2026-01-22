Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» оштрафует Вендела примерно на 60 млн рублей за опоздание на сборы — источник

«Зенит» оштрафует Вендела примерно на 60 млн рублей за опоздание на сборы — источник
Комментарии

«Зенит» оштрафует полузащитника Вендела примерно на € 700 тыс. (62 млн рублей) за опоздание на сборы команды. Это самый крупный штраф футболиста за всю историю санкт-петербургского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, бразильский игрок прилетит в Доху сегодня, 22 января, или в пятницу, 23 января. Сумма штрафа сложилась по схеме «€ 100 тыс. — за день пропуска».

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Мантуан ответил на вопрос об отсутствии Вендела на сборах «Зенита»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android