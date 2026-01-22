Скидки
«Интер Майами» — фаворит в борьбе за подписание хавбека «Ман Сити» Бернарду Силвы — Конур

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может стать одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами». Клуб из МЛС является фаворитом в борьбе за подписание хавбека. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

Поскольку место в составе «Манчестер Сити» больше не гарантировано Силве, сумма в размере около € 20 млн может оказаться достаточной для его перехода. «Интер» готов действовать быстро и попробует подписать игрока уже в январе.

Силва выступает за «горожан» с 2017 года. За это время он провёл 437 матчей за клуб во всех турнирах, забил 73 гола и отдал 76 результативных передач. Под руководством Хосепа Гвардиолы футболист выиграл в общей сложности 18 трофеев, среди которых шесть чемпионств АПЛ и кубок Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне португалец провёл 30 встреч за «Манчестер Сити», набрав 1+3 по системе «гол+пас». Его контракт истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 27 млн.

Бернарду Силва решил покинуть «Манчестер Сити» в конце сезона — El Chiringuito TV
