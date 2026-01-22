Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Акрон»: Попович забил на 85-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский ПФК ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды проводят игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 3:1 в пользу армейцев.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Дзюба – 29'     1:1 Мусаев – 42'     2:1 Мойзес – 74'     3:1 Попович – 85'    

Матия Попович забил третий мяч ЦСКА в этой встрече на 85-й минуте. Ранее счёт открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба на 29-й минуте. На 42-й минуте отличился форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, а защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперёд на 74-й минуте, реализовав удар со штрафного.

Отметим, что в текущем сезоне эти соперники уже трижды играли между собой в официальных турнирах. Встреча в Мир РПЛ завершилась в пользу ЦСКА (3:1). В Фонбет Кубке России один матч выиграли армейцы (3:2), другой — «Акрон» (1:1, 5:4 пен.).

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды в активе 21 очко.

