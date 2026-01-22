ПАОК — «Бетис»: онлайн-трансляция матча ЛЕ-2025/2026 начнётся в 20:45

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся ПАОК (Греция) и «Бетис» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров греческий клуб набрал девять очков и занимает 18-е место. Испанская команда заработала 14 очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре ПАОК сыграл вничью с «Лудогорцем» — 3:3, а «Бетис» победил загребское «Динамо» со счётом 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

