Главная Футбол Новости

ПАОК — Бетис: онлайн-трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы 2025/2026 начнется в 20:45

ПАОК — «Бетис»: онлайн-трансляция матча ЛЕ-2025/2026 начнётся в 20:45
Комментарии

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся ПАОК (Греция) и «Бетис» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Бетис
Севилья, Испания
После шести туров греческий клуб набрал девять очков и занимает 18-е место. Испанская команда заработала 14 очков и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре ПАОК сыграл вничью с «Лудогорцем» — 3:3, а «Бетис» победил загребское «Динамо» со счётом 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
ПАОК улучшил предложение для «Зенита» по Дркушичу до € 4 млн — Athlos

