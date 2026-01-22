«Севилья» требует € 15-20 млн за защитника Саласа, интересующего ЦСКА — Тортоса

«Севилья» запрашивает € 15-20 млн за переход центрального защитника Кике Саласа, интерес к которому проявляет московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Гонсало Тортоса на своей странице в социальной сети X.

Тортоса также подчёркивает, что красно-синие предлагали испанскому клубу € 5 млн и € 8 млн за трансфер 23-летнего футболиста, однако «Севилья» отклонила их.

Салас играет за «Севилью» с января 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

