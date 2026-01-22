Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ливерпуля» Собослаи стал лидером по голевым моментам в ЛЧ в текущем сезоне

Хавбек «Ливерпуля» Собослаи стал лидером по голевым моментам в ЛЧ в текущем сезоне
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи создал больше голевых моментов, чем любой другой игрок в Лиге чемпионов в этом сезоне. На его счету — семь голевых моментов. Данные приводит статистический портал Squawka.

По шесть голевых моментов у одноклубника Собослаи Коди Гакпо и у игрока «Аталанты» Шарля Де Кетеларе. По пять голевых моментов у Сержп Гнабри из «Баварии», Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Деклана Райса («Арсенал») и Ламина Ямаля («Барселона»).

В матче с «Марселем», состоявшемся 21 января, в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, Доминик Собослаи отметился голом. Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.

Материалы по теме
Собослаи прокомментировал свой гол со штрафного в ворота «Марселя»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android