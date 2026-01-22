Хавбек «Ливерпуля» Собослаи стал лидером по голевым моментам в ЛЧ в текущем сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи создал больше голевых моментов, чем любой другой игрок в Лиге чемпионов в этом сезоне. На его счету — семь голевых моментов. Данные приводит статистический портал Squawka.

По шесть голевых моментов у одноклубника Собослаи Коди Гакпо и у игрока «Аталанты» Шарля Де Кетеларе. По пять голевых моментов у Сержп Гнабри из «Баварии», Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Деклана Райса («Арсенал») и Ламина Ямаля («Барселона»).

В матче с «Марселем», состоявшемся 21 января, в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, Доминик Собослаи отметился голом. Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.