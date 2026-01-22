«Реал» возглавил рейтинг топ-10 футбольных клубов по доходам за сезон-2024/2025

Консалтинговая компания Deloitte Football Money League опубликовала рейтинг футбольных клубов по доходам за сезон-2024/2025, согласно которому лидером по доходам является мадридский «Реал».

Общая сумма доходов клуба составила € 1,16 млрд. В предыдущем отчёте мадридская команда стала первой с показателем € 1,05 млрд.

Топ-10 рейтинга по доходам среди футбольных клубов:

«Реал» — € 1,16 млрд;

«Барселона» — € 974,5 млн;

«Бавария» — € 860,6 млн;

«Пари Сен-Жермен» — € 837 млн;

«Ливерпуль» — € 836,1 млн

«Манчестер Сити» — € 829,3 млн;

«Арсенал» — € 821,7 млн;

«Манчестер Юнайтед» — € 793,1 млн;

«Тоттенхэм» — € 672,6 млн;

«Челси» — € 584,1 млн.

«Реал» третий год подряд возглавляет мировой рейтинг доходов футбольных клубов. Общий доход 20 клубов, попавших в рейтинг, по итогам сезона‑2024/2025 достиг рекордной суммы в € 12,4 млрд, что на 11% больше, чем в прошлом сезоне.