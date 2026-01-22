Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус — игрок недели в Лиге чемпионов, у вингера «Реала» 1+3 в матче с «Монако»

Винисиус — игрок недели в Лиге чемпионов, у вингера «Реала» 1+3 в матче с «Монако»
Комментарии

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила, что крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был выбран футболистом недели в Лиге чемпионов.

Бразильский вингер отметился голом и тремя результативными передачами в матче с «Монако» (6:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

В голосовании Винисиус опередил полузащитника «Атлетика» Роберта Наварро, забившего гол и отдавшего два ассиста в игре с «Аталантой» (3:2), хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса (дубль в матче со «Славией» (4:2) и нападающего «Спортинга» Луиса Суареса, оформившего дубль во встрече с «ПСЖ» (2:1).

Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Винисиус забил один гол и сделал пять результативных передач в семи матчах.

Материалы по теме
Винисиус: последний год был сложным, я не мог играть так, как хочу

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android