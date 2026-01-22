Винисиус — игрок недели в Лиге чемпионов, у вингера «Реала» 1+3 в матче с «Монако»
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила, что крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был выбран футболистом недели в Лиге чемпионов.
Бразильский вингер отметился голом и тремя результативными передачами в матче с «Монако» (6:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5' 2:0 Мбаппе – 26' 3:0 Мастантуоно – 51' 4:0 Керер – 55' 5:0 Винисиус Жуниор – 63' 5:1 Тезе – 72' 6:1 Беллингем – 80'
В голосовании Винисиус опередил полузащитника «Атлетика» Роберта Наварро, забившего гол и отдавшего два ассиста в игре с «Аталантой» (3:2), хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса (дубль в матче со «Славией» (4:2) и нападающего «Спортинга» Луиса Суареса, оформившего дубль во встрече с «ПСЖ» (2:1).
Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Винисиус забил один гол и сделал пять результативных передач в семи матчах.
