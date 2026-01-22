Винисиус — игрок недели в Лиге чемпионов, у вингера «Реала» 1+3 в матче с «Монако»

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте объявила, что крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был выбран футболистом недели в Лиге чемпионов.

Бразильский вингер отметился голом и тремя результативными передачами в матче с «Монако» (6:1).

В голосовании Винисиус опередил полузащитника «Атлетика» Роберта Наварро, забившего гол и отдавшего два ассиста в игре с «Аталантой» (3:2), хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса (дубль в матче со «Славией» (4:2) и нападающего «Спортинга» Луиса Суареса, оформившего дубль во встрече с «ПСЖ» (2:1).

Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Винисиус забил один гол и сделал пять результативных передач в семи матчах.

