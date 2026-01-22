Скидки
Главная Футбол Новости

В «Севилье» отреагировали на слухи, что ЦСКА предложил € 8 млн за защитника Саласа

В пресс-службе «Севильи» прокомментировали информацию о готовности ЦСКА заплатить € 8 млн за центрального защитника Кике Саласа, ранее появлявшуюся в СМИ.

«ЦСКА предложил не € 8 млн за Кике Саласа, а € 5 млн. Это предложение не устраивает наш клуб, оно слишком маленькое. Сейчас Салас регулярно выходит в основном составе «Севильи», и его ценность возросла», — приводит слова пресс-службы «Севильи» «Матч ТВ».

Салас играет за «Севилью» с января 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

