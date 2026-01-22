Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Фермин Лопес: «Барселоне» было тяжело, но мы заслужили победу над «Славией»

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал победу команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией», который завершился со счётом 4:2. Лопес отметился двумя голами, что способствовало завоеванию трёх очков для каталонцев. Он признал, что игра с чешским клубом была непростой, особенно после того, как соперник смог отыграться.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Кушей – 10'     1:1 Лопес Мартин – 34'     1:2 Лопес Мартин – 42'     2:2 Левандовски – 44'     2:3 Ольмо – 63'     2:4 Левандовски – 71'    

«Мы знали, что это будет сложный матч из-за холода, состояния поля, сильного давления со стороны соперника, нам было трудно. Нам удалось отыграться, они отыгрались, а затем мы снова отыгрались и победили. Здесь очень сложно играть, болят ноги и руки… но это не оправдание, мы провели хороший матч и одержали победу.

Я стараюсь использовать возможности, которые предоставляет тренер, помогать команде, мы отлично справились и заслужили это. Надеюсь, у меня будет ещё много наград MVP, я очень рад этому и этой победе. Мы знали, что разница голов важна, мы хотели сохранить ворота в неприкосновенности, это было непросто, но мы одержали победу», — приводит слова Лопеса Barca Blaugranes.

Комментарии
