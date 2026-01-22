Фермин Лопес: «Барселоне» было тяжело, но мы заслужили победу над «Славией»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал победу команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией», который завершился со счётом 4:2. Лопес отметился двумя голами, что способствовало завоеванию трёх очков для каталонцев. Он признал, что игра с чешским клубом была непростой, особенно после того, как соперник смог отыграться.

«Мы знали, что это будет сложный матч из-за холода, состояния поля, сильного давления со стороны соперника, нам было трудно. Нам удалось отыграться, они отыгрались, а затем мы снова отыгрались и победили. Здесь очень сложно играть, болят ноги и руки… но это не оправдание, мы провели хороший матч и одержали победу.

Я стараюсь использовать возможности, которые предоставляет тренер, помогать команде, мы отлично справились и заслужили это. Надеюсь, у меня будет ещё много наград MVP, я очень рад этому и этой победе. Мы знали, что разница голов важна, мы хотели сохранить ворота в неприкосновенности, это было непросто, но мы одержали победу», — приводит слова Лопеса Barca Blaugranes.