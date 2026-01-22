Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов начнёт обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте

Смолов начнёт обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов сообщил, что в марте ему предстоит начать обучение с целью получения тренерской лицензии категорий A и B от УЕФА.

«Я с марта пойду учиться на A+B», – сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Отметим, что лицензия категории А даёт право быть главным тренером в клубе Лиги Pari и входить в тренерский штаб команды Мир РПЛ. Лицензия категории B позволяет тренировать молодёжные составы, а также любительские клубы. Кроме того, появляется возможность работать в качестве ассистента в профессиональных командах.

После окончания контракта с «Краснодаром» летом 2025 года Смолов сыграл три встречи за медиаклуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
В «Актобе» уточнили информацию о возможном подписании Нани, Пьянича и Смолова

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android