Смолов начнёт обучение на тренерские лицензии УЕФА в марте

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов сообщил, что в марте ему предстоит начать обучение с целью получения тренерской лицензии категорий A и B от УЕФА.

«Я с марта пойду учиться на A+B», – сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Отметим, что лицензия категории А даёт право быть главным тренером в клубе Лиги Pari и входить в тренерский штаб команды Мир РПЛ. Лицензия категории B позволяет тренировать молодёжные составы, а также любительские клубы. Кроме того, появляется возможность работать в качестве ассистента в профессиональных командах.

После окончания контракта с «Краснодаром» летом 2025 года Смолов сыграл три встречи за медиаклуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме В «Актобе» уточнили информацию о возможном подписании Нани, Пьянича и Смолова

Самые титулованные футбольные клубы России: