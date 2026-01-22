Скидки
Экс-тренер «Балтики» Низовцев: лучше бы Саусь перешёл в ЦСКА, чем в «Спартак»

Экс-тренер «Балтики» Низовцев: лучше бы Саусь перешёл в ЦСКА, чем в «Спартак»
Комментарии

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал возможный переход полузащитника Владислава Сауся в московский «Спартак».

«Саусь отлично провёл осеннюю часть чемпионата, полностью закрыл правый фланг «Балтики» — оттуда практически не было опасных моментов. Если переход в «Спартак» состоится, это будет шаг вперёд для него и очень хорошо для сборной России. По мне, было бы лучше, если бы Влад перешёл в ЦСКА. Там в центре поля одни россияне, есть костяк, а ещё ЦСКА — быстрая команда. Под стиль этой команды он лучше подходит, но он решает сам.

Давайте пока не петь дифирамбы Саусю, всё-таки на хорошем уровне он провёл пока лишь осеннюю часть сезона. Если продолжит развиваться в том же духе, это пойдёт на пользу и ему, и «Спартаку», и сборной. Но пока Влад только сам себе выписал очень хороший аванс. За Саусем в «Спартаке» будет интересно понаблюдать», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что Саусь с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Спартаке», так как клуб принял улучшенное предложение красно-белых. Сумма сделки может превысить 350 млн рублей.

