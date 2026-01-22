Вингер «Баварии» Майкл Олисе может перейти в «ПСЖ» за € 100 млн — Экрем Конур

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе может перейти в «ПСЖ» летом. Парижский клуб готовит предложение в размере € 100 млн для немецкого клуба. Однако «Бавария» не планирует отпускать игрока и ведёт переговоры о новом контракте. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

В текущем сезоне вингер провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми голами и 21 ассистом. 23-летний футболист присоединился к «Баварии» летом 2024 года, перейдя из «Кристал Пэлас». В своём дебютном сезоне за мюнхенский клуб он сыграл 55 встреч, в которых забил 20 голов и отдал 23 передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 130 млн.