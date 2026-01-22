Скидки
Главная Футбол Новости

Луис Энрике отреагировал на критику в адрес Шевалье после матча ЛЧ со «Спортингом»

Луис Энрике отреагировал на критику в адрес Шевалье после матча ЛЧ со «Спортингом»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на критику в адрес голкипера команды Люка Шевалье после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором парижане уступили «Спортингу» со счётом 1:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74'     1:1 Кварацхелия – 79'     2:1 Суарес – 90'    

— Люка Шевалье недостаточно решителен. Может ли это в конечном итоге посеять сомнения среди его товарищей по команде?
— Первое, что я хотел бы сделать — это посоветовать ему быть осторожным: в первый год тебя будут критиковать. Это случилось с Брэдли [Баркола], Дезире [Дуэ] и многими другими игроками. Это нормально. Этим летом мы подписали трех игроков — Шевалье, Забарного и Марина. Я очень доволен ими, хотя, конечно, они всегда могут совершенствоваться. Критика — это нормально, когда ты приходишь в команду такого уровня. С этим нужно смириться, — приводит слова Энрике L'Équipe.

Французский футболист соперничает за место в основном составе с российским вратарём Матвеем Сафоновым, который продолжает восстановление после травмы.

