Луис Энрике отреагировал на критику в адрес Шевалье после матча ЛЧ со «Спортингом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на критику в адрес голкипера команды Люка Шевалье после матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором парижане уступили «Спортингу» со счётом 1:2.

— Люка Шевалье недостаточно решителен. Может ли это в конечном итоге посеять сомнения среди его товарищей по команде?

— Первое, что я хотел бы сделать — это посоветовать ему быть осторожным: в первый год тебя будут критиковать. Это случилось с Брэдли [Баркола], Дезире [Дуэ] и многими другими игроками. Это нормально. Этим летом мы подписали трех игроков — Шевалье, Забарного и Марина. Я очень доволен ими, хотя, конечно, они всегда могут совершенствоваться. Критика — это нормально, когда ты приходишь в команду такого уровня. С этим нужно смириться, — приводит слова Энрике L'Équipe.

Французский футболист соперничает за место в основном составе с российским вратарём Матвеем Сафоновым, который продолжает восстановление после травмы.