«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» в товарищеском матче, Соболев забил один из голов

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Зенит» и китайский клуб «Шанхай Порт». Игра проходила на стадионе «Эспайр-Центр» в Дохе. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу российской команды.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Через девять минут вингер Педро укрепил преимущество сине-бело-голубых. На 71-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгрома. На 81-й минуте полузащитник Александр Ерохин забил четвёртый мяч санкт-петербургской команды в матче. В концовке встречи «Шанхай Порт» сократил отставание в счёте.

Отметим, что во встрече с «Шанхай Порт» за «Зенит» дебютировал центральный защитник Игорь Дивеев.

Материалы по теме «Зенит» оштрафует Вендела примерно на 60 млн рублей за опоздание на сборы — источник

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: