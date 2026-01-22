«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» в товарищеском матче, Соболев забил один из голов
Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Зенит» и китайский клуб «Шанхай Порт». Игра проходила на стадионе «Эспайр-Центр» в Дохе. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу российской команды.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Энрике – 11' 2:0 Педро – 20' 3:0 Соболев – 71' 4:0 Ерохин – 81' 4:1 Чинхун – 90'
На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Через девять минут вингер Педро укрепил преимущество сине-бело-голубых. На 71-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгрома. На 81-й минуте полузащитник Александр Ерохин забил четвёртый мяч санкт-петербургской команды в матче. В концовке встречи «Шанхай Порт» сократил отставание в счёте.
Отметим, что во встрече с «Шанхай Порт» за «Зенит» дебютировал центральный защитник Игорь Дивеев.
