Маскерано прокомментировал возможное участие «Интер Майами» в Кубке Либертадорес

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал возможное участие команды в Кубке Либертадорес, турнире, который Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) проводит среди лучших клубов стран Южной Америки.

«Конечно, для нас участие в Кубке Либертадорес было бы фантастическим, лично я был бы в восторге. Но я понятия не имею, возможно это или нет. Я знаю, что мексиканские команды какое-то время участвовали, а потом прекратили. Если такая возможность существует, я надеюсь на это, но это будет зависеть от организаторов», — приводит слова Маскерано Globo.

Ранее сообщалось, что владелец «Интер Майами» Хорхе Мас выразил желание, чтобы его клуб принял участие в турнире, и пообещал сделать для этого всё возможное.