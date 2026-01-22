Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маскерано прокомментировал возможное участие «Интер Майами» в Кубке Либертадорес

Маскерано прокомментировал возможное участие «Интер Майами» в Кубке Либертадорес
Комментарии

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал возможное участие команды в Кубке Либертадорес, турнире, который Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) проводит среди лучших клубов стран Южной Америки.

«Конечно, для нас участие в Кубке Либертадорес было бы фантастическим, лично я был бы в восторге. Но я понятия не имею, возможно это или нет. Я знаю, что мексиканские команды какое-то время участвовали, а потом прекратили. Если такая возможность существует, я надеюсь на это, но это будет зависеть от организаторов», — приводит слова Маскерано Globo.

Ранее сообщалось, что владелец «Интер Майами» Хорхе Мас выразил желание, чтобы его клуб принял участие в турнире, и пообещал сделать для этого всё возможное.

Материалы по теме
«Интер Майами» выразил желание принять участие в Кубке Либертадорес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android