Винисиус, Фермин, ван Дейк — в символической сборной недели Лиги чемпионов

Комментарии

Пресс-служба УЕФА на своей странице в социальной сети X опубликовала символическую сборную недели в Лиге чемпионов.

Вратарь: Константинос Цолакис («Олимпиакос»).

Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Йостейн Гундерсен («Будё-Глимт»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Элвин Джафаргулиев («Карабах»).

Полузащитники: Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»), Фермин Лопес («Барселона»), Роберт Наварро («Атлетик»).

Нападающие: Джулиано Симеоне («Атлетико» Мадрид), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Луис Суарес («Спортинг»).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

