Главная Футбол Новости

Мостовой: как Тедеско попал в «Фенербахче», после того как провалился в других клубах?

Мостовой: как Тедеско попал в «Фенербахче», после того как провалился в других клубах?
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе тренера Доменико Тедеско в турецком клубе «Фенербахче».

«Не удивлён успехом Тедеско в «Фенербахче». Посмотрите, какой там состав. Я удивлён, как он туда попал. После того как он провалился во многих других местах. Но об этом мы тоже всё знаем — агенты, крутятся большие деньги, все хотят зарабатывать.

Что здесь такого? Если вы хотите проверить какого-то тренера, поставьте его в команду, которая идёт ниже 12-го места. В Англии, Турции, Испании или Италии. Если он займёт первое-второе место, тогда да. Но такие случаи один раз в 10 лет бывают (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Доменико Тедеско возглавлял московский «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. 9 сентября 2025 года турецкий «Фенербахче» объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды. Тедеско выиграл Суперкубок Турции 2025 года. В финале «Фенербахче» победил «Галатасарай» со счётом 2:0.

