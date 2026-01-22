Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Эксперт турецкого футбола: Тедеско работает в «Фенербахче» эффективнее Моуринью

Эксперт турецкого футбола: Тедеско работает в «Фенербахче» эффективнее Моуринью
Комментарии

Эксперт турецкого футбола Эльвин Керимов высказал мнение, что Доменико Тедеско работает в «Фенербахче» более эффективно, чем бывший главный тренер команды Жозе Моуринью.

«Эмери все знают, Тедеско хорошо работает в Турции, выиграл Суперкубок, сократил отставание от «Галатасарая» — теперь одно очко в чемпионате. Он стабилизировал игру, хотя президент, который его приглашал, проиграл выборы, а новый не собирался с ним работать, но Тедеско доказал своей работой и успехом, что его нужно оставлять. «Фенербахче» показывает хорошее качество, вытаскивает сложные матчи. Команда при Тедеско играет в большее доминирование, нежели с Моуринью. Да, бывают проблемные встречи, но уровень организации повысился — больше атак, моментов. Очевидно, Тедеско работает эффективнее, чем Моуринью до него», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

