Вирджил ван Дейк сыграл 350-й матч за «Ливерпуль» в игре ЛЧ с «Марселем»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провёл свой 350-й матч за клуб в игре с французским «Марселем» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Нидерландский футболист присоединился к «Ливерпулю» в январе 2018 года.

Наибольшее количество встреч за «Ливерпуль» во всех соревнованиях принадлежит Иану Каллахану, который сыграл за клуб 857 матчей с 1960 по 1978 год.

Ван Дейк в текущем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами. По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 18 млн.

Сегодня, 22 января, пресс-служба УЕФА на своей странице в социальной сети X опубликовала символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Ван Дейк вошёл в состав символической сборной недели.