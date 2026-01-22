Вирджил ван Дейк сыграл 350-й матч за «Ливерпуль» в игре ЛЧ с «Марселем»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк провёл свой 350-й матч за клуб в игре с французским «Марселем» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Нидерландский футболист присоединился к «Ливерпулю» в январе 2018 года.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 45+1' 0:2 Рульи – 72' 0:3 Гакпо – 90+3'
Наибольшее количество встреч за «Ливерпуль» во всех соревнованиях принадлежит Иану Каллахану, который сыграл за клуб 857 матчей с 1960 по 1978 год.
Ван Дейк в текущем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами. По данным Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 18 млн.
Сегодня, 22 января, пресс-служба УЕФА на своей странице в социальной сети X опубликовала символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Ван Дейк вошёл в состав символической сборной недели.
