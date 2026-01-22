Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро покинет команду в конце сезона, по истечении срока действия контракта.

«Мы благодарим Каземиро за его вклад в игру «красных дьяволов» и надеемся, что он завершит свою карьеру в клубе на высокой ноте», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на его официальном сайте.

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в 2022 году. В текущем сезоне Каземиро сыграл в стартовом составе «красных дьяволов» 18 встреч, в которых записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.