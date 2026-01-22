Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро покинет команду в конце сезона, по истечении срока действия контракта.

«Мы благодарим Каземиро за его вклад в игру «красных дьяволов» и надеемся, что он завершит свою карьеру в клубе на высокой ноте», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на его официальном сайте.

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в 2022 году. В текущем сезоне Каземиро сыграл в стартовом составе «красных дьяволов» 18 встреч, в которых записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Крупнейший клуб Англии!» Каземиро заявил, что наслаждается игрой за «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android