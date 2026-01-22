Кисляк назвал трёх лучших игроков ЦСКА в победном матче с «Акроном»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк выделил трёх лучших футболистов красно-синих в товарищеском матче с «Акроном», в котором московская команда победила со счётом 3:1.

«Скажу – Глебов. Кирилл первый тайм хороший выдал. Скажу, наверное, Милан Гаич, и выделю молодого защитника — Кирилла Данилова», — сказал Кисляк в видео в телеграм-канале директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо.

В составе красно-синих в указанном матче голами отметились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович. Единственный мяч «Акрона» забил нападающий Артём Дзюба.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кисляк принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к Владиславу Саусю

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: