Кисляк назвал трёх лучших игроков ЦСКА в победном матче с «Акроном»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк выделил трёх лучших футболистов красно-синих в товарищеском матче с «Акроном», в котором московская команда победила со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Дзюба – 29' 1:1 Мусаев – 42' 2:1 Мойзес – 74' 3:1 Попович – 85'
«Скажу – Глебов. Кирилл первый тайм хороший выдал. Скажу, наверное, Милан Гаич, и выделю молодого защитника — Кирилла Данилова», — сказал Кисляк в видео в телеграм-канале директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо.
В составе красно-синих в указанном матче голами отметились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович. Единственный мяч «Акрона» забил нападающий Артём Дзюба.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Кисляк принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами.
